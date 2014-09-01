В Балкарском театре им. Кулиева выпускники Щукинского училища представили спектакль «Три товарища»





В Нальчик приехал Московский Театральный институт имени Щукина. Зрители увидят знаменитую историю под названием «Три товарища». В бой, но не тот, через который прошли главные герои. Им еще только предстоит куда более сложная борьба с послевоенным временем… История о закадычных друзьях на сцене Балкарского театра имени Кулиева. «Три товарища» — так называется спектакль, репетиции которого проходят сегодня в этих стенах. Он поставлен по сюжету знаменитой книги Эриха Ремарка в исполнении выпускников театрального института имени Щукина. Петр Курдов играет главного героя. Смысл Роберт находит в Патриции – прекрасной девушке, у которой крайне трагическая судьба. Персонаж олицетворяет Германию, истощенную Первой Мировой войной. Играет ее выпускница театра – Валентина Стойилкович. Говорит, что постановка отличается от книги, но смысл и основной сюжет удалось сохранить. Один из составляющих персонажей книги – бармен. Он же позже становиться мстителем. Сыграть его представилась возможность Марату Джаппуеву, уроженцу Кабардино-Балкарии.