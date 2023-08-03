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В Баксанском районе завершается уборка урожая озимой пшеницы

В Баксанском районе завершается уборка урожая озимой пшеницы

03.08.2023 | 15:48
Баксанский район… Техника на полях работает до позднего вечера. Площадь посевов зерновых в муниципалитете – около четырех тысяч гектаров, урожайность с каждого в среднем составляет 48 центнеров. Аграрии торопятся убрать пшеницу, пока позволяет погода. Жатве предшествовала большая подготовительная работа, рассказывает фермер. В первую очередь провели техосмотр комбайнов, проверили оборудование для обработки зерна, привели в порядок склады, чтобы нигде не было прохудившихся участков крыши. Только после приступили к уборке урожая. Озимую пшеницу сушат и сортируют. Затем отправляют на доработку – очищают от зерновой и сорной примеси. И только после оставляют на длительное хранение. В целом по республике колосовых убрано свыше 160 тысяч тонн. Общая площадь обработанных посевов превышает 46 тысяч гектаров.   https://t.me/vestikbr
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