В Баксанском районе ведут руслорегулировочные работы на оросительном канале

В длину он больше 22 километров. Проходит через Куба-Табу, Верхний и Нижний Куркужин. На нем расположено несколько переездов, мостов и водопроводных сооружений. Больше 10-ти лет канал работал лишь частично: местами был загрязнен, а сами конструкции пришли в непригодность. Сейчас примерно третью часть русла уже расчистили и расширили.
Ремонт проводят по программе противодействия паводкам. Завершить его должны в октябре, и тогда уже на следующий год поля Баксанского района обретут новую систему орошения. Влага будет поступать из головного водозаборного сооружения в Исламее.
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