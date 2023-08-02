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В Баксанском районе ведут руслорегулировочные работы на оросительном канале

В Баксанском районе ведут руслорегулировочные работы на оросительном канале

02.08.2023 | 09:27
В длину он больше 22 километров. Проходит через Куба-Табу, Верхний и Нижний Куркужин. На нем расположено несколько переездов, мостов и водопроводных сооружений. Больше 10-ти лет канал работал лишь частично: местами был загрязнен, а сами конструкции пришли в непригодность. Сейчас примерно третью часть русла уже расчистили и расширили. Ремонт проводят по программе противодействия паводкам. Завершить его должны в октябре, и тогда уже на следующий год поля Баксанского района обретут новую систему орошения. Влага будет поступать из головного водозаборного сооружения в Исламее.   https://t.me/vestikbr
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