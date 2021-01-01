В Баксанском районе столкнулись 4 автомобиля, 1 человек погиб





Накануне вечером в Баксанском районе произошло ДТП. Один человек погиб, двое пострадали.

Случилось всё на трассе «Кавказ» недалеко от поста ДПС. Столкнулись сразу четыре машины – «Приора», «Нива», «Киа» и «девятка». Результат происшествия – один гражданин скончался, двое травмированы. Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу. После осмотра врачи отпустили домой 30-летнего жителя Сармаково. А вот нальчанке 26-ти лет нужна более серьезная помощь. У нее множественные переломы и черепно-мозговая травма. Состояние пациентки медики оценивают как средне-стабильное. Правоохранители, тем временем, выясняют все обстоятельства и причины аварии.