В Баксанском районе стартовал весенний сев

Посевная площадь по Баксанскому муниципальному району в текущем году составит 32438 га. Основной сельскохозяйственной культурой на территории Баксанского муниципального района остается кукуруза на зерно, площадь которой по прогнозам составит около 22 тыс.га. «Подсолнечника на зерно будет засеяно 3850 га, яровой пшеницы и ячменя - около 600, овощи в частности кукурузы - бондюэль и зеленого горошка на площади 1300 га», - отметил начальник управления сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений района Хамидби Каскулов. На сегодняшний день, аграриями сельских поселений засеяно 230 га яровой пшеницы 104 га ярового ячменя. Семенами яровых культур аграрии обеспечены в полном объеме, в основном это семенной материал российской селекции. Для эффективных весенне-полевых работ в районе задействовано 426 тракторов, 78 зерноуборочных комбайнов, 25 единиц кормоуборочных комбайнов всех видов, 157 плуга, 145 культиваторов и 131 сеялок. Готовность техники составляет 100%. В Баксанском районе проводится большая работа по очистке действующих оросительных каналов для увеличения пропускной способности. Специалистами райадминистрации, Минсельхоза КБР и Каббалкмелиоводхоза было проведено обследование сети мелиоративных систем протяженностью 118,2 км. По итогам проверки принято решение о необходимости проведения в нескольких местах ремонтно-восстановительных работ.