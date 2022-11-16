В Баксанском районе состоялся Форум молодежи

В Доме культуры Кубы собрались около 200 активистов Баксанского района. Это школьники, студенты и начинающие специалисты из 13 сел муниципалитета. Все они – участники Форума молодежи. Работа идет на трех образовательных площадках – “Российское движение детей и молодежи”, “Волонтеры” и “Молодежная политика”. Цель каждой – рассказать представителям новых поколений о возможностях, которые позволяют максимально выявить их таланты.
Это уже вторая встреча с сельскими жителями, организованная республиканским Минмолодежи. Днем раньше такой же форум прошел в Лескенском районе. Молодым людям предложили варианты, как реализовать потенциал на своей малой родине. Направление они выбирали сами.
10-классник из Псычоха Ислам Джантуев уже твердо решил посвятить часть свободного времени развитию национальной культуры. Взаимодействовать собирается с ровесниками из своего села и из тех, что по соседству.
Как приступить к работе? Уже сегодня прямо на месте дают практические советы. Также ребята могут прийти за помощью в Минмолодежи или в профильный многофункциональный центр. Главное – зажечься идеей совершенствовать себя и сделать жизнь вокруг лучше.
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