Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Баксанском районе собрали свыше 1,5 тыс. тонн голубики

В Баксанском районе собрали свыше 1,5 тыс. тонн голубики

28.07.2026 | 13:15
«Голубика берёт высоту… В Кабардино‑Балкарии ягода становится перспективной культурой для аграриев. В Баксанском районе уже собрали первый полноценный урожай – больше полутора тысяч тонн. И это только начало! На втором этапе аграрии рассчитывают, как минимум удвоить результат. Она родом из Северной Америки. В России еще стали высаживать в конце прошлого века. Ближайшая родственница брусники и черники, эта ягода с каждым годом приобретает все большую популярность. Голубика… Сочная, с характерным сладким вкусом. Содержит в себе содержит множество витаминов и антиоксидантов, является отличным природным энергетиком. В среднем один куст может дать около трех килограммов ягод, рассказывают специалисты. Поливают растения с помощью систем капельного орошения. Урожай поступает в продажу не только на рынки и в магазины республики, но и в сетевые супермаркеты, которые работают на территории всей страны. В Кабардино-Балкарии голубику впервые начали выращивать шесть лет назад. Несколько хозяйств расположены в Баксанском районе. Часть посадок – в теплицах. Здесь ягоды созревают раньше и вырастают крупнее. Еще часть – на открытом грунте. Республика – лидер по выращиванию голубики в Северо-Кавказском федеральном округе. Ежегодно здесь получают около 300 тонн урожая. Это около 70 процентов от общего сбора в СКФО.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных