В Баксанском районе собрали свыше 1,5 тыс. тонн голубики

«Голубика берёт высоту… В Кабардино‑Балкарии ягода становится перспективной культурой для аграриев. В Баксанском районе уже собрали первый полноценный урожай – больше полутора тысяч тонн. И это только начало! На втором этапе аграрии рассчитывают, как минимум удвоить результат.
Она родом из Северной Америки. В России еще стали высаживать в конце прошлого века. Ближайшая родственница брусники и черники, эта ягода с каждым годом приобретает все большую популярность. Голубика… Сочная, с характерным сладким вкусом. Содержит в себе содержит множество витаминов и антиоксидантов, является отличным природным энергетиком. В среднем один куст может дать около трех килограммов ягод, рассказывают специалисты. Поливают растения с помощью систем капельного орошения.
Урожай поступает в продажу не только на рынки и в магазины республики, но и в сетевые супермаркеты, которые работают на территории всей страны. В Кабардино-Балкарии голубику впервые начали выращивать шесть лет назад. Несколько хозяйств расположены в Баксанском районе.
Часть посадок – в теплицах. Здесь ягоды созревают раньше и вырастают крупнее. Еще часть – на открытом грунте. Республика – лидер по выращиванию голубики в Северо-Кавказском федеральном округе. Ежегодно здесь получают около 300 тонн урожая. Это около 70 процентов от общего сбора в СКФО.
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