В Баксанском районе реставрируют памятник ВОВ

21.05.2026 | 17:50
Память, высеченная в камне… В Баксанском районе сегодня идет масштабная работа по сохранению исторической памяти: монументы, посвященные подвигу героев Великой Отечественной, обретают новую жизнь. Благодаря региональной программе «Культура КБР» три мемориала реставрируют и возвращают им достойный облик. Мемориальный комплекс в Кременчуг-Константиновском входит в перечень ключевых объектов, подлежащих реставрации в Баксанском районе. Обелиск один из старейших: братская могила погибших воинов Великой Отечественной появилась в селе в 45-м – в год Великой Победы. Так жители села с глубоким уважением почтили память защитников Родины. Годы не пощадили монумент, он серьезно обветшал… К масштабной реконструкции комплекса приступили этой весной благодаря региональной программе «Культура КБР». На капитальный ремонт сооружения из республиканской казны выделили один млн рублей. Специалисты уже полностью заменили основание памятника и мемориальные надписи. Впереди не менее важные озеленение и благоустройство территории. В рамках программы «Культура КБР» также отреставрировали памятник в Заюково - Воинам односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной. Монумент расположен рядом с Детской школой искусств. Возвели его больше полувека назад. Аналогичные работы сейчас ведут на одном из самых значимых объектов воинской доблести Баксанского района – памятнике на высоте 910 в Атажукино. Специалисты отреставрируют центральную стелу и установят современное ограждение вокруг мемориала. Прилегающую территорию благоустроят: уложат тротуарную плитку и асфальтобетон на парковочных зонах и подъездных путях. Также появятся газоны и новые деревья. Объект оснастят системой видеонаблюдения. Работы должны завершить до конца года.
