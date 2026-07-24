В Баксанском районе провели семинар для членов избиркомов

В Баксанском районе провели обучающий семинар для председателей и секретарей участковых избирательных комиссий. Встреча объединила представителей городского округа Баксан, а также Баксанского, Зольского и Эльбрусского районов. Главной темой стала реализация федерального проекта ЦИК России «ИнформУИК».
Участвовали более двухсот человек. Говорили о специфике организации процесса на местах, детальной логистике предстоящих выездов и координации работы. Отдельное внимание уделили вопросам обеспечения избирательных прав людей с ограничениями по здоровью. Как было отмечено, в стране созданы стандарты безбарьерной среды на участках и алгоритмы надомного голосования для маломобильных граждан.
На семинаре также говорили об организации работы обходчиков и подготовке к адресному информированию жителей о предстоящих выборах. На работе с цифровыми сервисами и фиксации обращений граждан остановились детально. С 1 августа стартует запуск специализированных групп поддержки в закрытых чатах, которые помогут членам комиссий оперативно освоить и использовать мобильное приложение.
Представителям Избиркома передали методические материалы для дальнейшей работы. После завершения обучения члены участковых комиссий приступят к подомовым обходам и информированию людей о Едином дне голосования и особенностях выборов в этом году.
https://t.me/vestikbr