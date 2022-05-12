home
Главная
>
Новости
>
В Баксанском районе прошло совещание с имамами сельских поселений

В Баксанском районе прошло совещание с имамами сельских поселений

12.05.2022 | 17:24
Сегодня глава администрации Баксанского района Артур Балкизов провел встречу с имамами сельских поселений, сообщает пресс-служба муниципалитета. В совещании приняли участие Министр КБР Залим Кашироков, заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев, заместитель председателя совета местного самоуправления Андзор Ахобеков, представители правоохранительных органов района, главы сельских поселений. 0b829f7e-956f-421b-b787-0eaeee3ddc94.jpg «Сегодня пригласил имамов всех поселений района, чтобы выслушать не только волнующие их проблемы, но и проблемы прихожан. Хочу заметить, что в большой степени, от вас зависит воспитание молодежи, основывающегося на ценностях традиционного ислама»,- отметил Артур Хачимович. Основным вопросом на встрече обсуждались задачи духовенства по повышению духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и усиления борьбы против экстремизма и терроризма. Обращаясь к участникам совещания, Залим Кашироков подчеркнул, что залогом успешного развития республики является духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодёжи, а также предупреждение и предотвращение попадания представителей молодого поколения под влияние радикальных идей. По его словам, достижение необходимых результатов и эффективное противодействие терроризму невозможно без тесного взаимодействия представителей власти и духовенства. Залим Карачаевич обратил внимание на активизацию попыток дестабилизировать обстановку в регионе в связи со спецоперацией на Украине и необходимость усиления разъяснительной работы с молодежью. По словам Алима Сижажева, молодое поколение, получившее духовно-нравственное воспитание, является созидателем в обществе. Сегодня сельским имамам необходимо усилить просветительскую деятельность среди молодежи, которая будет основана на общечеловеческих ценностях и на ценностях ислама. Помощник прокурора Валерий Карданов, обращаясь к представителям духовенства, напомнил об административной и уголовной ответственности за   размещение непроверенной и радикальной информации в социальных сетях. В ходе беседы стороны обсуждали совместную работу, направленную на профилактику деструктивных процессов в обществе, реализацию совместных проектов во благо общества. Руководство района высоко оценило духовно-нравственную работу представителей духовенства в муниципалитете, отметило важность проводимых просветительских лекций религиозными деятелями, а также заверило, что будет продолжать оказывать им максимальную поддержку. В ходе встречи имамы поднимали актуальные вопросы своих поселений, отмечали позитивные тенденции взаимодействия всех институтов гражданского общества.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных