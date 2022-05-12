В Баксанском районе прошло совещание с имамами сельских поселений

Сегодня глава администрации Баксанского района Артур Балкизов провел встречу с имамами сельских поселений, сообщает пресс-служба муниципалитета. В совещании приняли участие Министр КБР Залим Кашироков, заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев, заместитель председателя совета местного самоуправления Андзор Ахобеков, представители правоохранительных органов района, главы сельских поселений.«Сегодня пригласил имамов всех поселений района, чтобы выслушать не только волнующие их проблемы, но и проблемы прихожан. Хочу заметить, что в большой степени, от вас зависит воспитание молодежи, основывающегося на ценностях традиционного ислама»,- отметил Артур Хачимович. Основным вопросом на встрече обсуждались задачи духовенства по повышению духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и усиления борьбы против экстремизма и терроризма. Обращаясь к участникам совещания, Залим Кашироков подчеркнул, что залогом успешного развития республики является духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодёжи, а также предупреждение и предотвращение попадания представителей молодого поколения под влияние радикальных идей. По его словам, достижение необходимых результатов и эффективное противодействие терроризму невозможно без тесного взаимодействия представителей власти и духовенства. Залим Карачаевич обратил внимание на активизацию попыток дестабилизировать обстановку в регионе в связи со спецоперацией на Украине и необходимость усиления разъяснительной работы с молодежью. По словам Алима Сижажева, молодое поколение, получившее духовно-нравственное воспитание, является созидателем в обществе. Сегодня сельским имамам необходимо усилить просветительскую деятельность среди молодежи, которая будет основана на общечеловеческих ценностях и на ценностях ислама. Помощник прокурора Валерий Карданов, обращаясь к представителям духовенства, напомнил об административной и уголовной ответственности за размещение непроверенной и радикальной информации в социальных сетях. В ходе беседы стороны обсуждали совместную работу, направленную на профилактику деструктивных процессов в обществе, реализацию совместных проектов во благо общества. Руководство района высоко оценило духовно-нравственную работу представителей духовенства в муниципалитете, отметило важность проводимых просветительских лекций религиозными деятелями, а также заверило, что будет продолжать оказывать им максимальную поддержку. В ходе встречи имамы поднимали актуальные вопросы своих поселений, отмечали позитивные тенденции взаимодействия всех институтов гражданского общества.