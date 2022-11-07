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В Баксанском районе прошли учения по гражданской обороне

В Баксанском районе прошли учения по гражданской обороне

07.11.2022 | 22:37
Командно-штабные учения в Кишпеке начались с постановки задач. Основная цель – проверить реальность плана гражданской обороны на территории Баксанского района, а также определить степень готовности к ЧС органов управления и всех необходимых служб. После сирены началась тренировочная эвакуация. В первую очередь в безопасное место отправили школьников и воспитанников детских садов. Укрытие расположено в подвальном помещении одного из зданий и рассчитано на несколько сотен человек. Условных пострадавших эвакуировали со второго этажа школы, задействовав специальную технику. А в машине неотложки оказали помощь всем, кому необходимо. В то же время огнеборцы действовали у трансформаторной подстанции: ликвидировали возгорание. В учениях были задействованы силы и средства Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций района, сотрудники МЧС и полиции, врачи скорой помощи, аварийные бригады и другие службы жизнеобеспечения. В заключении подвели итоги. Учения по гражданской обороне проведут во всех муниципалитетах республики.   https://t.me/vestikbr
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