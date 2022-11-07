В Баксанском районе прошли учения по гражданской обороне

Командно-штабные учения в Кишпеке начались с постановки задач. Основная цель – проверить реальность плана гражданской обороны на территории Баксанского района, а также определить степень готовности к ЧС органов управления и всех необходимых служб.
После сирены началась тренировочная эвакуация. В первую очередь в безопасное место отправили школьников и воспитанников детских садов. Укрытие расположено в подвальном помещении одного из зданий и рассчитано на несколько сотен человек.
Условных пострадавших эвакуировали со второго этажа школы, задействовав специальную технику. А в машине неотложки оказали помощь всем, кому необходимо. В то же время огнеборцы действовали у трансформаторной подстанции: ликвидировали возгорание.
В учениях были задействованы силы и средства Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций района, сотрудники МЧС и полиции, врачи скорой помощи, аварийные бригады и другие службы жизнеобеспечения. В заключении подвели итоги.
Учения по гражданской обороне проведут во всех муниципалитетах республики.
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