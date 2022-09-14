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В Баксанском районе прошла встреча Героев России с кадетами военной школы-интерната

В Баксанском районе прошла встреча Героев России с кадетами военной школы-интерната

14.09.2022 | 15:53
Равняясь на этих героев может строить в дальнейшем свою жизнь молодежь Кабардино-Балкарии. 12 почетных гостей республики встретились и с кадетами военной школы-интерната в Атажукино. Наряду с многочисленными патриотическими мероприятиями они также активно участвуют в памятной акции “Стена Героев”. Здесь учатся будущие офицеры. Потому для воспитанников Атажукинской кадетской школы-интерната встреча с Героями России играет особую роль. У ребят появилась возможность лично познакомиться, поговорить о выборе профессии. Началось общение с торжественного открытия в школе “Стены Героев”. Помнить и чтить свою историю – залог будущего, отметили гости. В школе пообещали, Стену будут постоянно пополнять новыми данными о подвигах своих земляков. Герои России выразили надежду, что, повзрослев, кадеты останутся патриотами своей Родины. Даже если не все захотят быть профессиональными защитниками Отечества. Гостей приветствовала представитель Общественной палаты КБР Мария Котлярова. Она подарила Героям России издание известного писателя-историка республики Олега Опрышко “Опаленные войной перевалы”. Кадетская школа в этот день также не осталась без внимания. Росгвардейцы преподнесли учебному заведению огромный портрет-чеканку с изображением героев-нартов. В завершение кадеты атажукинской школы сфотографировались с Героями России на память. Впереди у гостей встречи с учащимся в других учебных заведениях. Планируется, что они проведут 40 уроков мужества.
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