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В Баксанском районе прошел турнир по волейболу памяти Хасана Каздохова

В Баксанском районе прошел турнир по волейболу памяти Хасана Каздохова

28.02.2022 | 13:16
В первой школе села Исламей состоялся ежегодный турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный памяти тренера Хасана Каздохова. С приветственным словом к участникам обратились председатель общественной палаты Баксанского района Олег Каздохов и глава администрации села Асланбек Ахов, которые пожелал ветеранам спорта отличной игры. Участие приняли пять команд. В результате яркой и непростой игры победителем турнира и обладателем переходящего кубка стала команда села Исламей, второе место получили спортсмены объединенной команды городов Нальчика и Чегема, третьими стали игроки Прохладненского района. Лучшим игроком турнира признан Камбулат Мамрешев, самым старшим участником турнира –Хажмурат Герменчиков. Все победители и призеры получили грамоты и медали организаторов соревнования отдела по работе с молодежью и спорту местной администрации Баксанского муниципального района. Родственники Хасана Каздохова, в свою очередь, также вручили денежные премии победителям турнира с общим призовым фондом в 20 тысяч рублей. Хасан Мударович Каздохов родился в селении Кызбурун-2. Во время службы активно начал заниматься спортом, выполнял нормативы кандидата в мастера спорта СССР. После окончания службы, во время учебы в университете, был членом спортивных команд по регби и волейболу. Работая в школе, воспитал волейбольную команду юношей, которая стала чемпионом республики и призером в ЮФО среди учащихся.
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