В Баксанском районе прошел конкурс чтецов к юбилею Кабардино-Балкарии

В культурно-досуговом центре Баксанского района прошел конкурс чтецов «Воспеваю Родину свою» в рамках празднования года культурного наследия народов России и 100-летия образования Кабардино-Балкарской республики. В конкурсе приняли участие 30 детей от 7 до 16 лет: участники литературных кружков сельских поселений, ученики общеобразовательных школ района. Юных конкурсантов оценили жюри в составе: директора КДЦ Хачима Темботова, ведущих артистов кабардинского Госдрамтеатра Джамбулата Бейтуганова и Анфисы Фаштиковой, директора краеведческого районного музея Ларисы Кодзевой. В младшей группе первое место заняла Мамикова Дарина с Баксаненка, Гран-При – Афаунова Арнета – с В. Куркужина. В возрасте от 10 до 13 лет первое место у Мамбетовой Камилы из с В. Куркужин, Гран-при завоевала Озова Эллина из Баксаненка. В старшей группе первое место –Джапуев Ислам из с.п. Псычох, Гран-При – единодушно присвоили очаровательной Хацуковой Аиде из с.п. Атажукино. Семилетняя Аделина Карданова из Кишпека, получила приз за смелость при открытии мероприятия и стала обладателем новой книги поэта Люды Загаштоковой. Всем победителям были вручены дипломы, а руководителям конкурсантов благодарственное письмо от отдела культуры Баксанского муниципального района. «В рамках конкурса мы не только повысили интерес ребят к культурному наследию наших народов, но и выявили юных талантов, мастеров слова, которые через свои любимые стихи, смогли передать любовь к своей Родине», - поделился директор КДЦ Хачим Темботов.