В Баксанском районе пройдут археологические раскопки могильников Гунделен-2 и Заюково-3

В августе в Баксанском районе вновь состоятся археологические раскопки. Об этом сообщили в одном из отделов Государственного исторического музея в Москве. Местность, которую продолжат изучать, интересна тем, что люди здесь обитали с восьмого века до нашей эры. Этот могильник носит название Гунделен-2. В прошлом году ученые обнаружили больше полусотни погребений. Теперь задача – исследовать культурный слой памятника. Выполнят ее участники Объединенной Северо-Кавказской экспедиции, куда входят и специалисты Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Они сейчас сканируют обнаруженные материалы и переводят их в онлайн-формат, чтобы в будущем создать виртуальную площадку. Еще одно место раскопок – могильник Заюково-3. Здесь археологи также продолжат работать. В результате они рассчитывают получить новые артефакты.