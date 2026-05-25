В Баксанском районе проинспектировали все строящиеся социальные объекты

Масштабная модернизация системы образования – в Баксанском районе полным ходом идет капитальный ремонт сразу нескольких школ и детских садов. Сельское поселение Жанхотеко. В настоящее время здесь восстанавливают детский сад. Зданию – 40 лет, это первый капитальный ремонт в его истории. Работы проводят в рамках государственной программы развития образования. За качеством их выполнения власти Баксанского района тщательно следят. Сегодня двухэтажное здание, рассчитанное на 100 воспитанников, фактически переживает второе рождение. Проект реновации также предусматривает внутреннюю отделку помещений, замену напольного покрытия, окон и дверей, модернизацию инженерных коммуникаций и системы отопления. В Заюково ремонтными работами охвачены сразу две школы: №1 и №3. Здесь также предусмотрена замена систем отопления, водопотребления и водоотведения. Появятся и новые проводка и камеры видеонаблюдения. Установят окна и двери. Сейчас подрядчики монтируют инженерные коммуникации и одновременно ремонтируют фасады зданий. С инспекцией в Заюково посетили и Детскую школу искусств. Капитальный ремонт здесь проводят благодаря национальному проекту «Семья». Работы практически завершили. Современные условия позволят вывести дополнительное образование детей на качественный новый уровень, говорят педагоги. В перечне объектов, которые приводят в норматив в Баксанском районе, также первая и вторая школы в селении Атажукино. Первая состоит из двух зданий, потому ремонт рассчитан на два года. Школы ремонтируют также в Исламее и Баксаненке. Здесь представители администрации осмотрели учебные классы, пищеблоки, актовые и спортивные залы. На необходимость соблюдения сроков акцент сделал и глава администрации Баксанского района. При этом Адиб Абрегов подчеркнул: обязательное условие – сохранение высокого качества работ. Контроль за реализацией нацпроектов и государственных программ на территории района остается приоритетной задачей, подчеркивают в муниципалитете. Все обновленные учреждения должны распахнуть свои двери точно в срок.