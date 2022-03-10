В Баксанском районе проходят мероприятия по санитарной очистке территорий

Согласно плану работы администрации Баксанского района в сельских поселениях проходят мероприятия по санитарной очистке территорий. С начала года проведена инвентаризация берегозащитных сооружений в поймах рек, инвентаризация многоквартирного жилого фонда. Руководством подразделений жизнеобеспечения района произведен санитарный объезд территорий района и в ближайшие дни запланировано объявление двухмесячника по очистке сельских поселений. На сегодняшний день в сельских поселениях района проводится очистка территорий вдоль федеральных автомобильных дорог, обрезка деревьев, очистка общественных мест от несанкционированных выбросов ТКО. С привлечением спецтехники руководство сельских администраций совместно с жителями проводят санитарные дни. Реализация данных мер, по сохранению чистоты в сельских поселениях, находится на личном контроле главы администрации Баксанского района Артура Балкизова.