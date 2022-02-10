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В Баксанском районе проходит мониторинг аптечных цен на лекарственные препараты

В Баксанском районе проходит мониторинг аптечных цен на лекарственные препараты

10.02.2022 | 17:51
Активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Баксанского района проверяют наличие фактов необоснованного роста цен на медицинские маски и препараты, рекомендованные при лечении коронавирусной инфекции. «Мероприятия общественного контроля проходят во всех сельских поселениях Баксанского района. Информация о выявленных нарушениях будет оперативно передаваться в Федеральную антимонопольную службу для принятия мер», - рассказала исполнительный секретарь местного отделения Партии "Единая Россия" Баксанского района Снежанна Нахушева. Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.  
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