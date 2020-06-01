В Баксанском районе приводят в порядок сельские дома культуры

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии приводят в порядок сельские дома культуры в рамках профильного нацпроекта и республиканской госпрограммы, сообщает пресс-служба администрации района.

Работы сейчас ведутся в Псычохе и Заюково. Кроме того, капитально ремонтируют ДК в Кишпеке. Жители этих сел давно нуждались в благоустроенном и комфортном здании, где будут проводить свой досуг. В Псычохе идет замена кровельного и напольного покрытия, окон и дверей, отопительной системы и коммуникаций. Также обновят фасад здания. ДК рассчитан на 140 мест. Стоимость строительных работ – порядка 6 миллионов рублей. Подрядчики обещают завершить ремонтные работы в срок – до декабря текущего года. Кроме того, в рамках республиканской программы ремонтируют здания домов культуры в Кременчуг-Константиновском и Баксаненке, сообщает пресс-служба администрации Баксанского района.