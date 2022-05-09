В Баксанском районе поздравили ветерана ВОВ и провели шествие «Бессмертного полка»

Сегодня глава администрации Баксанского района Артур Балкизов совместно с руководством правоохранительных органов и территориальных федеральных структур поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Василия Сергеевича Боченкова. Во дворе дома ветерана были организован «живой» коридор из юнармейцев района, праздничный концерт и угощения. «От всего сердца поздравляю вас с 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Желаю крепкого здоровья и счастья, мира и благополучия, активного долголетия и бодрости духа. Мы гордимся Вами!»- поздравил глава муниципалитета Артур Балкизов. К поздравлениям присоединились руководство прокуратуры, суда, полиции, управления службы безопасности, судебных приставов, военкомата, общественных организаций. Для Василия Сергеевича звучали фронтовые песни и многочисленные поздравления и пожелания. После делегация присоединилась к торжественному возложению цветов возле мемориального комплекса в селе Кременчуг-Константиновское. Программа праздничного дня продолжилась возле площади администрации Баксанского района, где состоялось шествие «Бессмертного полка». Здесь участие приняло более трех тысяч жителей, которые представляли трудовые коллективы, общественные организации и юнармейские отряды. Всего по Баксанскому району в шествии приняло более шести тысяч жителей сельских поселений.