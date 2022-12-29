В Баксанском районе помогли с теплоснабжением семьям участников специальной военной операции

Альберт – внук Хасена и Раи Шугушевых из Жанхотеко – радуется, что дома теперь тепло. Отопление провели буквально на днях. Купить и установить оборудование помогла администрация Баксанского района – по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.
В семье Шугушевых мобилизован сын. Теперь родители и другие ближайшие родственники пребывают в более комфортных условиях. Отопление проводят и в доме Тутовых из Куба-Табы. Супруг Залины, по ее словам, мобилизован вот уже три месяца для участия в специальной военной операции.
Вниманию рады и в семье Шуковых из Нижнего Куркужина. В рядах мобилизованных – сын Заура и Софьят. Сейчас специалисты подключают в их доме систему обогрева.
У каждой семьи теперь – автономный отопительный котел. Подведен газ. Смонтированы батареи и трубы. Все это стало для жителей Баксанского района настоящим подарком в канун Нового года. Селяне благодарят за помощь и с нетерпением ждут возвращения своих родных в дома, согретые теплом.
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