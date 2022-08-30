В Баксанском районе полностью закрыли вопрос очередности в детсады

В Баксанском районе, в течение трех лет, в рамках реализации национального проекта «Демография» было построено 5 новых зданий для размещения ясельных групп для детей от двух месяцев до трех лет, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Вначале 2020 года начали функционировать ясельные группы на 40 мест пристроенные к четвертой школе селения Исламей.
К 1 сентября 2021 года было завершено строительство 4 новых зданий для детей ясельного возраста: «Прогимназия» с.п.Атажукино – 40 мест; первая школа с.п.Куба - 40 мест; первая школа с.п. Исламей - на 60 мест; школа №3 им.генерала Нахушева Б.М. с.п.Заюково – 60 мест.
В созданные группы зачислены 200 воспитанников в возрасте от 1.5 до трех лет.
На сегодняшний день количество поданных заявлений на детей в электронной системе «Электронный детский сад» составляет 156 ребенка в возрасте от рождения до 7 лет, из них только 17 детей от 3-7 лет.
К началу нового 2022/23 учебного года всем им будет предоставлено место в образовательных учреждениях Баксанского района.
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