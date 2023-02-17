В Баксанском районе подвели итоги экономического и социального развития на 2022 год

Доходы бюджета Баксанского района в прошлом году составили 1,5 млн рублей, рассказал глава администрации Артур Балкизов. Это на 8% выше чем в 21-м. Локомотив развития муниципалитета – по-прежнему сельское хозяйство. Продукции в АПК произвели более чем на 40 процентов к уровню предыдущего года. Успехи есть и в предпринимательстве...
На территории района функционирует 329 объектов малого и среднего предпринимательства. Промышленность района представлена тремя производственными предприятиями. Начало работу новое швейное производство, подразделение компании “ВоенТекстильПром”, продолжает функционировать Бизнес-инкубатор Баксанского муниципального района.
Остановились и на реализации нацпроектов и государственных программ в районе. В Кубе построили новую школу на 500 мест. В Верхнем и Нижнем Куркужине, а также в Кубе на водоснабжение израсходовали 24 с половиной миллиона рублей. Отремонтировали региональные дороги. Премьер республики Алий Мусуков, который участвовал в заседании, отметил высокие темпы развития района.
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