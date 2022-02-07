В Баксанском районе подведены итоги животноводческой отрасли за 2021 год

Об основных показателях отрасли за прошедший 2021 год рассказал начальник управления сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации Баксанского района Хамидби Каскулов. Численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий на 01.01.2022г. составляет всего – 41057 головы, в том числе, коров всего – 17712 голов. Численность овец и коз составляет 35405 (109,1%) голов, птицы – 542689 (105,9% к прошлому году). Произведено всего мяса 18895 тн (104,1% к уровню 2020г). Производство молока составило 99817 тн (105,4% ). Производство яиц 40659 тыс.шт. (112,2%). Особенности ландшафта и климата позволяют эффективно развивать скотоводство и овцеводство. В сельском поселении Жанхотеко функционирует первая на Северном Кавказе роботизированная ферма на 130 голов. Как отмечает начальник сельхозуправления, приоритетным направлением деятельности остается сохранение поголовья и наращивание объемов производства животноводческой продукции.