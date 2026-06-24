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В Баксанском районе подчеркнули вклад малого и среднего бизнеса в местный бюджет

В Баксанском районе подчеркнули вклад малого и среднего бизнеса в местный бюджет

24.06.2026 | 13:20
Почти четверть доходов бюджета приносят представители малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня рассказали в Баксанском районе. В основном предприниматели ориентированы на производство сельского хозяйства. Но развивают и другие направления. Бариста Астемир Абаюков охотно делится секретами приготовления кофе. Рассказывает, пьет любит с юношества, всегда мечтал иметь свою кофейню. Несколько лет назад решил рискнуть. А потом в Заюково открылась кофейня «Время». Очень быстро Астемир изучил вкусы сельчан. В основном, говорит, предпочитают мягкие сорта зерен. Для постоянных клиентов рецепты подбирает индивидуально. Так, здесь появился кофе «Тимур». Средний и малый бизнес в Баксанском районе – в числе приоритетных направлений развития экономики. Предприниматели в основном специализируются на сельском хозяйстве. Хорошим подспорьем для них является господдержка. Работу ведут и с теми, кто только хочет открыть свое дело: рассказывают о преимуществах легального трудоустройства, возможностях самозанятых. Обратиться за господдержкой подумывает и Астемир Абаюков – хочет расширить площади кофейни. Уже и ремонт начал.   https://t.me/vestikbr
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