В Баксанском районе отремонтируют шесть памятников павшим в годы ВОВ

В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в этом году запланирован ремонт памятников в сельских поселениях Нижний Куркужин, Баксаненок, Псыхурей, Исламей, Жанхотеко и Заюково. В прошлом году по указанной программе были отреставрированы памятники в Верхнем Куркужине и Атажукино. Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» призвана обеспечить комплексный подход к решению проблемы обустройства мест захоронения останков, погибших при защите Отечества, создать условия для их сохранности. Реализация данной программы на территории КБР способствует патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и увековечению памяти погибших при защите Отечества.