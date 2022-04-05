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В Баксанском районе отремонтируют шесть памятников павшим в годы ВОВ

В Баксанском районе отремонтируют шесть памятников павшим в годы ВОВ

05.04.2022 | 10:56
В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в этом году запланирован ремонт памятников в сельских поселениях Нижний Куркужин, Баксаненок, Псыхурей, Исламей, Жанхотеко и Заюково. В прошлом году по указанной программе были отреставрированы памятники в Верхнем Куркужине и Атажукино. Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» призвана обеспечить комплексный подход к решению проблемы обустройства мест захоронения останков, погибших при защите Отечества, создать условия для их сохранности. Реализация данной программы на территории КБР способствует патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и увековечению памяти погибших при защите Отечества.
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