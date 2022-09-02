В Баксанском районе открыли обновленный памятник генерал-майору Федору Захарову

В 1942-м году он командовал дивизией, защищавшей от врага высоту “910”, где ровно 80 лет назад сошлись в битве советские войска с германскими и румынскими. Подступы к столице республики удалось отстоять. О подвигах защитников Родины свидетельствует памятник, который открыли после реставрации. Специалисты полностью обновили постамент, установили мраморную плиту, построили лестницу, ведущую к монументу. Территорию выложили тротуарной плиткой. Работы приурочили к 80-летию начала оборонительных боев на легендарной высоте, а также к столетию республики. В торжественном митинге в честь открытия памятника участвовали общественники, кадеты, юнармейцы, представители местной власти. В этой земле сотни бойцов, тех, кто ценою своей жизни остановил врага. О битве напоминают останки, которые время от времени находят поисковики, и монументы… Память о героях, сложивших жизни во имя Великой Победы, следует хранить вечно, говорили на митинге. Новые поколения должны знать об исторических событиях, значимых для страны и региона.