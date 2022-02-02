В Баксанском районе открыли год культурного наследия народов России

Кишпек в этот день собрал творческие коллективы со всего Баксанского района. Открыть торжества в честь Года культурного наследия народов России, которым объявлен 2022-й, готовы как бывалые артисты, так и юные дарования. Для сестер Дисаны и Миланы Киповых из Жанхотеко выступление на сцене местного ДК стало дебютным. Песню о родном крае написали композитор Арсен Жиляев и поэтесса Людмила Загаштокова. Авторы посвятили ее столетнему юбилею Кабардино-Балкарии. Концертную программу транслировали в режиме онлайн в социальных сетях. Увидеть выступления артистов можно и на странице администрации Баксанского района. В честь Года культурного наследия народов России подготовили и выставку. На стендах возле сцены – детские рисунки и поделки, посвященные большой и малой Родине. Участвовать в торжествах приглашают всех желающих. При проведении обязательно учтут действующие санитарные требования, а потому часть запланированного уже перенесли в онлайн.