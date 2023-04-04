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В Баксанском районе началась весенняя посевная кампания

В Баксанском районе началась весенняя посевная кампания

04.04.2023 | 17:59
В Кременчуг-Константиновском около трех тысяч гектаров пашни подготовили под новые посевы. Одно из местных сельхозпредприятий планирует занять больше 150 га ячменем. Сеялка работает уже третий день. Ячмень, выращенный на полях Кременчуг-Константиновского, пользуется спросом – как в самом селе, так за его пределами. Поля здесь, по словам аграриев, плодородны и особенно хороши для зерновых. Наметили площади под кукурузу. Поблизости будет расти подсолнечник. Пашня также хорошо подходит для бобовых. Она богата минералами, которые необходимы для этих культур. В почву внесли удобрения. Работает и система автоматического полива: она позволяет равномерно распределить влагу по всему полю. В целом в Баксанском районе посевы в этом году займут больше 32 тысяч гектаров, рассказали в муниципалитете. Здесь и яровые, и озимые. Основной сельхозкультурой в муниципалитете остается кукуруза на зерно. Ею планируют засеять свыше 20 тысяч гектаров.   https://t.me/vestikbr
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