В Баксанском районе на высоте «910» провели митинг в честь героев обороны Нальчика





Митинг на высоте «910» — В Баксанском районе сегодня состоялось восхождение, которое посвятили памятной дате: 79 лет назад здесь начались ожесточенные бои с фашистскими захватчиками.Акцию памяти организовали региональное отделение ДОСААФ совместно с представителями общественной организации «Боевое братство». У монумента собрались учащиеся школ – Атажукинской кадетской и третьей общеобразовательной, студенты Аграрного университета, представители администрации района, а также поисковики. Участники митинга говорили о том, что в этих местах в 42-м бойцы Красной Армии в течение двух месяцев защищали подступы к столице Кабардино-Балкарии. Благодаря их усилиям, из Нальчика успели эвакуировать госпитали и предприятия. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к памятнику. Такие акции на высоте «910» проводят в августе каждый год.