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В Баксанском районе молодой семье торжественно вручили сертификат на улучшение жилищных условий

В Баксанском районе молодой семье торжественно вручили сертификат на улучшение жилищных условий

09.03.2022 | 15:52
Мечта о своем доме как никогда близка к воплощению в жизнь… Заместитель главы администрации Баксанского района Фатимат Аганезова вручила сертификат на улучшение жилищных условий Залине Афашаговой и ее семилетнему сыну. Жительница Кубы едва сдерживала эмоции... Событие стало возможным благодаря программе по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.  Залина с сыном   получили софинансирование, чтобы  у них была возможность приобрести свой дом. Сумма, полученная от государства, - 30 процентов от  стоимости жилья. Остальную часть денег на дом Афашаговы уже собрали. Наметили и несколько вариантов покупки –  в том же селе, где и живут, –  в Кубе... В администрации Баксанского района сообщили, что до конца этого года планируют выдать сертификаты на улучшение жилищных условий еще трем семьям.
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