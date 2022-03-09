В Баксанском районе молодой семье торжественно вручили сертификат на улучшение жилищных условий

Мечта о своем доме как никогда близка к воплощению в жизнь… Заместитель главы администрации Баксанского района Фатимат Аганезова вручила сертификат на улучшение жилищных условий Залине Афашаговой и ее семилетнему сыну. Жительница Кубы едва сдерживала эмоции... Событие стало возможным благодаря программе по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России. Залина с сыном получили софинансирование, чтобы у них была возможность приобрести свой дом. Сумма, полученная от государства, - 30 процентов от стоимости жилья. Остальную часть денег на дом Афашаговы уже собрали. Наметили и несколько вариантов покупки – в том же селе, где и живут, – в Кубе... В администрации Баксанского района сообщили, что до конца этого года планируют выдать сертификаты на улучшение жилищных условий еще трем семьям.