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В Баксанском районе к сентябрю откроются шесть «Точек роста»

В Баксанском районе к сентябрю откроются шесть «Точек роста»

25.07.2023 | 16:25
Лучшие помещения для центра дополнительного образования «Точка роста» отвели в первой школе Баксаненка. Он будет работать в здании на третьем этаже. На сегодня завершили демонтажные работы – заменили коммуникации и частично напольное покрытие – и приступили к чистовой отделке. В центре станут углубленно изучать естественные науки – химию, биологию, физику. Помимо этого, каждому ученику средних и старших классов предложат разработать собственный исследовательский проект... «Точку роста» откроют и в третьей школе Баксаненка. Здесь также активно готовят помещения для нового подразделения. В «Точках роста» старшеклассники смогут постигать часть основной программы занятий, а более младшие попадут на дополнительные уроки. К новому учебному году такие центры откроют также в Исламее, Заюково, Керменчуг-Константиновском и Кубе. После этого в каждом общеобразовательном учреждении Баксанского района будет своя «Точка роста». Это позволит юным селянам получить доступ к самым современным просветительским возможностям.   https://t.me/vestikbr
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