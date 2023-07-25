В Баксанском районе к сентябрю откроются шесть «Точек роста»

Лучшие помещения для центра дополнительного образования «Точка роста» отвели в первой школе Баксаненка. Он будет работать в здании на третьем этаже. На сегодня завершили демонтажные работы – заменили коммуникации и частично напольное покрытие – и приступили к чистовой отделке.
В центре станут углубленно изучать естественные науки – химию, биологию, физику. Помимо этого, каждому ученику средних и старших классов предложат разработать собственный исследовательский проект... «Точку роста» откроют и в третьей школе Баксаненка. Здесь также активно готовят помещения для нового подразделения.
В «Точках роста» старшеклассники смогут постигать часть основной программы занятий, а более младшие попадут на дополнительные уроки. К новому учебному году такие центры откроют также в Исламее, Заюково, Керменчуг-Константиновском и Кубе.
После этого в каждом общеобразовательном учреждении Баксанского района будет своя «Точка роста». Это позволит юным селянам получить доступ к самым современным просветительским возможностям.
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