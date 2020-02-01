В Баксанском районе изготавливают столбики для яблоневых садов





В Кабардино-Балкарии создан целый аграрный садоводческий кластер, где используются самые современные технологии выращивания и хранения плодовых. В числе достижений садоводов региона- запуск первого в России завода по изготовлению шпалерных железобетонных столбов для нужд сельского хозяйства. Сегодня предприятие стало основополагающим для развития интенсивного садоводства в стране. Столбы, изготовленные из сверхпрочного бетона, являются лучшей поддержкой для сада. Качество отвечает самым высоким европейским требованиям, срок их службы не ограничен. Предприятие производит свыше миллиона шпалерных столбов в год, ими можно охватить больше трех тысяч гектаров интенсивных садов. Также на предприятии изготавливают пластмассовую тару для нужд АПК. Предназначена она, в основном, для использования в личных подсобных хозяйствах. Перфорированная пластиковая тара обеспечивает необходимую вентиляцию. По словам специалистов, срок службы такой коробки – два десятка лет. В прошлом году на предприятии одной только тары малых размеров произвели свыше 400 тысяч штук.

Продукция предприятия поставляется в крупные агрокомплексы и малые фермерские хозяйства всего Юга России.