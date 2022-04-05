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В Баксанском районе идет подготовка к празднованию Дня Победы

В Баксанском районе идет подготовка к празднованию Дня Победы

05.04.2022 | 12:56
Глава администрации Баксанского района Артур Балкизов провел организационное расширенное заседание по подготовке и проведению праздничных мероприятий 9 мая, сообщает пресс-служба муниципалитета. По словам главы муниципалитета, в этом году основные мероприятия в районе пройдут в два этапа: в преддверии Дня Победы состоится масштабный праздничный концерт с участием артистов эстрады республики и района, а 9 мая, традиционно, навестят ветерана Великой Отечественной войны, проведут возложение цветов к памятникам павшим в годы войны. Для жителей и гостей района будет организована полевая кухня, подворья сельских поселений, сладкие угощения. После шествия бессмертного полка запланирован запуск праздничного салюта. Организаторы впервые планируют транслировать парад Победы на больших экранах возле площади районной администрации. С января в социальных сетях муниципалитета запущен информационно-просветительский проект об интересных фактах Великой Отечественной войны и подвигах советских солдат.
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