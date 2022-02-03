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В Баксанском районе число вакцинируемых от коронавируса выросло вдвое

В Баксанском районе число вакцинируемых от коронавируса выросло вдвое

03.02.2022 | 16:00
Оксана Канамготова с процедурой вакцинации знакома хорошо. Как медик, жительница Атажукино прививалась одной из первых. Оксана работает рентгенологом здесь же, в заюковской поликлинике. Считает: это обязательно для каждого – сделать прививку, если нет противопоказаний. Число тех, кто решил привиться от ковида, в Баксанском районе значительно выросло. За минувший месяц их стало в два раза больше, сообщили в муниципалитете. Работают и выездные прививочные бригады... В целом к иммунизации на сегодня приступили больше 17 тысяч жителей Баксанского района. Однако из-за повсеместного роста числа респираторных заболеваний увеличилась и нагрузка на участковых. Тех, кто обращается с жалобами на повышенную температуру, кашель и общую слабость, обязательно тестируют на ковид. Пациентов с вирусной инфекцией обеспечивают лекарственными препаратами.
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