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В Баксанском районе чествовали супружеские пары

В Баксанском районе чествовали супружеские пары

08.07.2023 | 09:16
На импровизированной сцене танцуют воспитанницы Дома культуры Заюково. Ромашка стала символом Дня семьи, любви и верности, который в России отмечают сегодня. В честь праздника в Баксанском районе чествовали четыре образцовые супружеские пары. Чета Бековых – Хазраил и Асият из Исламея – вместе больше полувека. Много наград у каждого из супругов, но особенно ценны те, что заслужили вместе. В этом году на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» они стали первыми в номинации «Золотая семья». Свыше 40 лет душа в душу живут Хажмуса и Люба Аслануковы из КубЫ. Инженер и медик. Воспитали четверых детей, у которы уже свои семьи… Пять внуков у Афашаговых из Атажукино. Вместе больше 30 лет. Хусен – строитель, Алла – педагог. Почти столько же живет под одной крышей еще одна пара – Альбора и Рита Соновы из Псычоха – родители троих детей. Всем приглашенным в этот день вручили грамоты и медали «За любовь и верность»… Сохранение традиционных ценностей, воспитание новых поколений на высоких нравственных идеалах – это и есть цель праздника, объединившего миллионы россиян… В Баксанском районе фиксируют для истории имена тех супругов, кто прожил в мире и согласии не одно десятилетие.   https://t.me/vestikbr
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