В Баксанском районе будут открыты шесть новых центров «Точка роста»

В шести школах Баксанского района будут открыты центры образования естественно-научной направленностей «Точка роста», сообщает пресс-служба муниципалитета. Здесь школьники будут изучать физику, химию, биологию, а также заниматься внеурочной, проектной и исследовательской деятельностью. Подготавливают помещения под комфортные кабинеты в школах: №3 с. Заюково, Псычох, №1 с. Исламей, Жанхотеко, №1 с. Атажукино и Куба №2. В Баксанском районе уже работают 14 центров «Точка роста», где учащиеся с интересом занимаются и завоёвывают призовые места на профильных конкурсах. Образовательные центры будут открыты в рамках реализации национального проекта «Образование».