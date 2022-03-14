В Баксанском районе благоустроят две общественные территории

В центре Баксаненка появится новая зона отдыха. Место уже определили: участок находится позади здания местного ДК. Рядом детский сад, школа и физкультурно-оздоровительный комплекс. А жители села смогут выбрать дизайн площадки. Сделать это позволит голосование в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. До старта осталось чуть больше месяца: он намечен на 15 апреля на платформе «Городская среда». Новая территория, где будет возможность отдохнуть, появится и в Нижнем Куркужине. Она займет больше четырех тысяч квадратных метров. Возле общеобразовательной школы создадут детскую и спортивную площадки, стоянку и парковую зону. Как они будут выглядеть, определят сами нижнекуркужинцы. Первые объекты, благоустроенные по проекту «Формирование комфортной городской среды», в Баксанском районе появились в 18-м году, сообщили в администрации. А теперь скверы создадут в Баксаненке и Нижнем Куркужине. Проголосовать за то, какими они станут, можно будет на сайте 7.gorodsreda.ru до конца мая.