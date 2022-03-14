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В Баксанском районе благоустроят две общественные территории

В Баксанском районе благоустроят две общественные территории

14.03.2022 | 16:41
В центре Баксаненка появится новая зона отдыха. Место уже определили: участок находится позади здания местного ДК.   Рядом детский сад, школа и физкультурно-оздоровительный комплекс. А жители села смогут  выбрать дизайн   площадки. Сделать это позволит голосование в рамках  федерального проекта по формированию комфортной городской среды. До старта осталось чуть больше месяца: он намечен на 15 апреля  на платформе «Городская среда». Новая территория, где будет возможность отдохнуть, появится и в Нижнем Куркужине. Она займет больше четырех тысяч квадратных метров. Возле общеобразовательной школы создадут  детскую и спортивную площадки, стоянку и парковую зону. Как они будут выглядеть, определят сами нижнекуркужинцы. Первые объекты, благоустроенные по  проекту «Формирование комфортной городской среды», в Баксанском районе  появились в 18-м году, сообщили в администрации. А теперь скверы создадут в Баксаненке и Нижнем Куркужине. Проголосовать за то, какими они станут, можно будет на сайте 7.gorodsreda.ru до конца мая.
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