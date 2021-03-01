В Баксанском р не упростили диспанцеризацию для пожилых людей





В Баксанском районе проводят диспансеризацию жителей, при этом селян старше 65 лет доставляют в больницы и поликлиники на социальном транспорте. Машину получили по федеральному проекту «Старшее поколение». Она оборудована подъемниками для колясок. Пожилых сопровождают как медицинские, так и социальные работники. В марте спецтранспортом в медучреждения доставили полтора десятка людей. Селян старше 65-ти возят на диспансеризацию бесплатно. Жители Баксанского района могут подать заявку на поездку в муниципальный Центр социального обслуживания населения.