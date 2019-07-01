В Баксанской нейтринной обсерватории запустили эксперимент по поиску новой элементарной частицы — 2019.07.11





«Для проведения эксперимента ученые изготовили уникальный искусственный источник нейтрино специально для Баксанской обсерватории, сообщают представители ведомства. В новом исследовании участвуют специалисты 15 научных организаций из России, Германии, США, Канады и Японии. Всё происходит на базе подземной лаборатории в Баксанском ущелье. Измерения потока частиц помогают получить уникальную информацию о термоядерных реакциях на Солнце. Всего планируется провести 10 экспериментов продолжительностью по девять дней. В результате, отмечают ученые-физики, это поможет ответить на вопрос о существовании четвертого типа нейтрино. Планируется, что первые результаты эксперимента могут быть опубликованы в 2020 году», — говорится в сообщении.