В Баксаненке завершили косметический ремонт сельского Дома Культуры

Сыграли на контрасте… В Баксаненке обновили фасад Дома культуры. Цвета выбрали яркие – бежевый и темно-розовый.
Краска на стенах еще свежая, говорят сотрудники ДК, работы только закончили... Косметический ремонт провели и в фойе.
Зданию почти четверть века. В прошлом году объект капитально реставрировали. Помимо Дома культуры здесь располагаются администрация села, МФЦ, а также детская школа искусств и библиотека.
Средства на ремонт фасада ДК в Баксаненке выделили из районного бюджета.
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