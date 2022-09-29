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В Баксаненке завершили косметический ремонт сельского Дома Культуры

В Баксаненке завершили косметический ремонт сельского Дома Культуры

29.09.2022 | 16:36
Сыграли на контрасте… В Баксаненке обновили фасад Дома культуры. Цвета выбрали яркие – бежевый и темно-розовый. Краска на стенах еще свежая, говорят сотрудники ДК, работы только закончили... Косметический ремонт провели и в фойе. Зданию почти четверть века. В прошлом году объект капитально реставрировали. Помимо Дома культуры здесь располагаются администрация села, МФЦ, а также детская школа искусств и библиотека. Средства на ремонт фасада ДК в Баксаненке выделили из районного бюджета.   https://t.me/vestikbr
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