В Баксаненке юнармейскому отряду присвоили имя погибшего в ходе СВО росгвардейца Рената Калажокова

Хасанбий Калажоков с болью рассказывает о своем племяннике: «Воспитанный, добрый, уважаемый…» Лейтенант Ренат Калажоков погиб в ходе специальной военной операции в конце февраля прошлого года. На тот момент ему было 33.
Ренат Калажоков окончил два вуза, служил в воздушно-десантных войсках в Туле, после работал в управлении Росгвардии по Кабардино-Балкарии.
Ренат Калажоков добровольцем участвовал в специальной военной операции. За проявленное мужество и стойкость награжден орденом Мужества (посмертно). Во второй школе Баксаненка, где лейтенант учился, в сентябре открыли мемориальную доску, а сегодня отряду юнармейцев присвоили имя героя.
На церемонию пригласили представителей администрации села и членов семьи офицера.
https://t.me/vestikbr