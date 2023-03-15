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В Баксаненке юнармейскому отряду присвоили имя погибшего в ходе СВО росгвардейца Рената Калажокова

В Баксаненке юнармейскому отряду присвоили имя погибшего в ходе СВО росгвардейца Рената Калажокова

15.03.2023 | 22:29
Хасанбий Калажоков с болью рассказывает о своем племяннике: «Воспитанный, добрый, уважаемый…» Лейтенант Ренат Калажоков погиб в ходе специальной военной операции в конце февраля прошлого года. На тот момент ему было 33. Ренат Калажоков окончил два вуза, служил в воздушно-десантных войсках в Туле, после работал в управлении Росгвардии по Кабардино-Балкарии. Ренат Калажоков добровольцем участвовал в специальной военной операции. За проявленное мужество и стойкость награжден орденом Мужества (посмертно). Во второй школе Баксаненка, где лейтенант учился, в сентябре открыли мемориальную доску, а сегодня отряду юнармейцев присвоили имя героя. На церемонию пригласили представителей администрации села и членов семьи офицера.   https://t.me/vestikbr
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