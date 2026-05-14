В Баксаненке провели творческий вечер для тружеников тыла

Золотые годы колхоза… Так назвали творческий вечер в селении Баксаненок. Посвятили его людям, которые, начиная в советские годы трудились в коллективных хозяйствах Баксанского района. Почетными гостями стали ветераны труда и труженики тыла. Пригласили представителей общественных организаций, активистов села, молодежь. Собравшимся рассказали о том, как работали люди в полях, какой была техника в то время. Вспомнили и годы Великой Отечественной, когда весь урожай отправляли на фронт, чтобы всеми силами поддержать красноармейцев и приблизить Победу. За годы работы в колхозах и совхозах многие жители муниципалитета получили звание Героя Социалистического Труда. Организаторы отметили, главная цель встречи – сохранить память о людях труда и показать молодому поколению значимость сельского хозяйства.