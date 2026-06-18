Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Баксаненке провели ежегодный фестиваль «День поэзии»

В Баксаненке провели ежегодный фестиваль «День поэзии»

18.06.2026 | 16:00
Мероприятие объединило поэтов, писателей, педагогов и исполнителей, представивших произведения на родных языках и на русском языке, ставшем связующим звеном для многонациональной аудитории фестиваля. Почётными гостями фестиваля стали поэты, писатели и общественные деятели Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии. Программа была выстроена как диалог культур: участники читали произведения на родных языках, исполняли песни и романсы, демонстрируя богатство национальных литературных традиций и их общую духовную основу. Организатор мероприятия — поэтесса, драматург Людмила Загаштокова — подчеркнула, что поэзия способна объединять людей разных народов и культур, сохраняя при этом уникальность каждого языка и каждой традиции. Особое внимание в программе было уделено творчеству представителей абазинского, чеченского и балкарского народов, а также современным авторам, чьи произведения продолжают развитие национальной поэзии. Формат мероприятия объединил чтение стихов, музыкальные номера и авторские выступления, создав атмосферу живого общения с литературой и культурой народов России. Фестиваль стал площадкой для творческого обмена и подтверждением того, что поэзия остаётся одним из самых выразительных средств межкультурного диалога.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных