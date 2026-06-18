В Баксаненке провели ежегодный фестиваль «День поэзии»

Мероприятие объединило поэтов, писателей, педагогов и исполнителей, представивших произведения на родных языках и на русском языке, ставшем связующим звеном для многонациональной аудитории фестиваля.
Почётными гостями фестиваля стали поэты, писатели и общественные деятели Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии. Программа была выстроена как диалог культур: участники читали произведения на родных языках, исполняли песни и романсы, демонстрируя богатство национальных литературных традиций и их общую духовную основу.
Организатор мероприятия — поэтесса, драматург Людмила Загаштокова — подчеркнула, что поэзия способна объединять людей разных народов и культур, сохраняя при этом уникальность каждого языка и каждой традиции. Особое внимание в программе было уделено творчеству представителей абазинского, чеченского и балкарского народов, а также современным авторам, чьи произведения продолжают развитие национальной поэзии.
Формат мероприятия объединил чтение стихов, музыкальные номера и авторские выступления, создав атмосферу живого общения с литературой и культурой народов России. Фестиваль стал площадкой для творческого обмена и подтверждением того, что поэзия остаётся одним из самых выразительных средств межкультурного диалога.
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