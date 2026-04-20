В Баксаненке продолжают строительство современного физкультурно‑оздоровительного комплекса

20.04.2026 | 13:20
Уже возвели несущие стены двухэтажного здания... В Баксаненке продолжают строить современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы ведут по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Строительство началось в новом микрорайоне села. Площадь здания – больше 1200-сот квадратных метров. Сейчас специалисты укрепляют конструкции, готовятся к устройству кровли и монтируют инженерные системы: электричество, водоснабжение, водоотведение и отопление. На объекте также сделают мягкую кровлю. Комплекс планируют сдать в эксплуатацию в сентябре этого года.   https://t.me/vestikbr
