В Баксане зажглась новогодняя елка

Новогоднюю елку установили в Парке мира, культуры и отдыха г.о.Баксан.
Задолго до начала торжества жители стали собираться вокруг «зеленой красавицы». Чтобы никто не замерз, пришедших угощали горячим чаем с лакумами. После тожественной части насыщенная культурная программа. Это выставка новогодних игрушек, конкурс на лучшее фото и видео возле елки, выступления артистов, участие сказочных персонажей. Не обошлось без традиционных национальных танцев.
«К сожалению, пандемия, нарушила наши планы, но тем не менее, было много радостных событий, у кого-то рождение ребенка, поступление детей, у кого-то обновление в личном плане и так далее. Поэтому нужно сказать спасибо уходящему году и надеяться на лучшее», — говорит Анжела Губжокова, директор школы №8 г.о.Баксан.
Сам Парк мира, культуры и отдыха собираются официально открыть будущей весной.

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