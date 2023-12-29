В Баксане завершается строительство новой школы на 1224 ученика

Микрорайон между Баксаном и Исламеем вырос за последние несколько лет. Здесь находится администрация Баксанского района и местный загс. В ближайших планах – построить автовокзал вместо того, что сейчас – в центре города. Темпы развития территории – высокие.
Школа в новом микрорайоне была просто необходима. И ее решили построить – по проекту 33-й нальчикской, которая на сегодня – самая большая и современная в Кабардино-Балкарии. К работам приступили в мае прошлого года. Площадь здания – больше 26 тысяч квадратных метров. Состоит оно из четырех блоков.
Помимо классных комнат, здесь откроют мастерские для учебы и творчества. Столовая вместит без малого полтысячи школьников за один прием… Сейчас в помещениях красят стены, укладывают кафель и ламинат. Качественное покрытие – и на прилегающей к школе территории. Особого внимания заслуживают спортивные площадки на открытом воздухе.
На этом стадионе можно будет проводить соревнования республиканского уровня, говорят подрядчики. Строительство новой школы стало возможным благодаря национальному проекту "Образование". Открытие планируют провести уже этой зимой. И тогда получать здесь знания смогут больше 1200 юных жителей.
https://t.me/vestikbr