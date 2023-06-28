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В Баксане завершается капитальный ремонт двух улиц

В Баксане завершается капитальный ремонт двух улиц

28.06.2023 | 15:49
Улица Фрунзе в Баксане… Сейчас здесь вовсю кипит работа: дорожники укладывают второй слой асфальтобетона. К основательному обновлению проезжей части и тротуаров приступили в мае. Участок дороги от Эльбрусской до ул.Дружбы был весь в трещинах и ямах. Теперь он попал в программу капитального ремонта. Работы проводят по профильному нацпроекту. Подрядчики подготовили основание и установили практически все бордюры и на другой улице – Лазо. Она расположена в этом же микрорайоне Баксана, неподалеку. Здесь тоже начали укладывать второй слой асфальтобетона. Протяженность полотна на обоих участках – больше полутора километров. Раньше на улицах Лазо и Фрунзе регулярно делали ямочный ремонт, но дорога требовала более серьезного обновления – которое продолжается. Все работы планируют завершить до начала октября.   https://t.me/vestikbr
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