В Баксане завершается капитальный ремонт двух улиц

Улица Фрунзе в Баксане… Сейчас здесь вовсю кипит работа: дорожники укладывают второй слой асфальтобетона. К основательному обновлению проезжей части и тротуаров приступили в мае.
Участок дороги от Эльбрусской до ул.Дружбы был весь в трещинах и ямах. Теперь он попал в программу капитального ремонта. Работы проводят по профильному нацпроекту.
Подрядчики подготовили основание и установили практически все бордюры и на другой улице – Лазо. Она расположена в этом же микрорайоне Баксана, неподалеку.
Здесь тоже начали укладывать второй слой асфальтобетона. Протяженность полотна на обоих участках – больше полутора километров. Раньше на улицах Лазо и Фрунзе регулярно делали ямочный ремонт, но дорога требовала более серьезного обновления – которое продолжается. Все работы планируют завершить до начала октября.
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