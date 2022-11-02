home
Главная
>
Новости
>
В Баксане завершается капитальный ремонт двух учебных заведений

В Баксане завершается капитальный ремонт двух учебных заведений

02.11.2022 | 15:30
Четвертая школа Баксана – в процессе капитального ремонта, вернее, его завершения. К восстановительным работам приступили в минувшем апреле в рамках регионального проекта по модернизации школьной системы образования. С того времени заменили окна, двери и инженерные коммуникации, обновили фасад, кровлю и полы. Сейчас строители завершают отделку помещений. Частично обновлена ученическая мебель и оборудование для учебных кабинетов и технических помещений. Закуплены учебники на два миллиона двести тысяч рублей. Капитально отремонтированное здание будет вдохновлять учеников и учителей на новые свершения. Вдохновляться станут 1200 учеников. Произойдет это совсем скоро, ведь реконструкцию трехэтажного здания должны закончить уже в ноябре. Ну а пока учащиеся постигают знания в первой школе Баксана. Меж тем, капитальный ремонт продолжается и в третьем общеобразовательном учреждении городского округа. Эта школа состоит из пяти корпусов. Реконструкция сейчас идет в трех. Охватить ремонтом предстоит 14 тысяч квадратных метров. Здесь финал работ наметили на конец года. После того как обновят помещения, купят компьютерную технику, мебель и книги.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных