В Баксане завершается капитальный ремонт двух учебных заведений

Четвертая школа Баксана – в процессе капитального ремонта, вернее, его завершения. К восстановительным работам приступили в минувшем апреле в рамках регионального проекта по модернизации школьной системы образования. С того времени заменили окна, двери и инженерные коммуникации, обновили фасад, кровлю и полы. Сейчас строители завершают отделку помещений.
Частично обновлена ученическая мебель и оборудование для учебных кабинетов и технических помещений. Закуплены учебники на два миллиона двести тысяч рублей. Капитально отремонтированное здание будет вдохновлять учеников и учителей на новые свершения.
Вдохновляться станут 1200 учеников. Произойдет это совсем скоро, ведь реконструкцию трехэтажного здания должны закончить уже в ноябре. Ну а пока учащиеся постигают знания в первой школе Баксана. Меж тем, капитальный ремонт продолжается и в третьем общеобразовательном учреждении городского округа.
Эта школа состоит из пяти корпусов. Реконструкция сейчас идет в трех. Охватить ремонтом предстоит 14 тысяч квадратных метров. Здесь финал работ наметили на конец года. После того как обновят помещения, купят компьютерную технику, мебель и книги.
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