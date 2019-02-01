В Баксане возводят многофункциональный спортивно-рекреационный комплекс площадью 6 тысяч квадратных метров — 2019.02.22





Объект строится на основе государственно-частного партнерства. Здесь будут современный зал смешанных единоборств, фитнес-клуб, поле для мини-футбола, теннисный корт, помещение для тренажеров и многое другое. Также предусмотрены два закрытых бассейна. Длина одного — 25 метров, другой вдвое больше. По словам проектировщиков, такого в Кабардино-Балкарии еще не строили. Бассейны будут оснащены электронной фильтрацией с очисткой воды без хлорирования. Её будут получать в автономном режиме из собственной скважины, которую пробурили на 80 метров. Для спортсменов и тренеров, которые будут приезжать на соревнования по плаванию, построили гостиницу на 15 мест. Здесь также откроют детский парк аттракционов. Многофункциональный спортивно-рекреационный комплекс планируют сдать в эксплуатацию осенью этого года. Он позволит развить досугово-развлекательную инфраструктру Баксана, к тому же даст городу 100 рабочих мест.